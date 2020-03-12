Moraller yüksek

Çorum Futbol Kulübü Afjet Afyonspor’la Pazar günü deplasmanda oynayacağı 28.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 2 No’lu Saha’da yapılan antrenmana, izinli olan Mikail’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kıvanç, Kerem ve Osman katılmadı. Teknik direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu antrenmanın ikinci bölümünde Afjet Afyonspor maçının taktiğini içeren toplu oyun oynattı. Altyapıdan da futbolcuların katıldığı antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları görüldü.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı taktik içerikli çift kale ile Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Kırmızı-Siyahlılar Afyon’a büyük ihtimalle Cumartesi günü gidecek.