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Moraller yüksek

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı taktik içerikli antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı-siyahlı futbolcularda morallerin yüksek olduğu görüldü.

Moraller yüksek

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı taktik içerikli antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kırmızı-siyahlı futbolcularda morallerin yüksek olduğu görüldü.

12 Mart 2020 Perşembe 01:14
Moraller yüksek

Çorum Futbol Kulübü Afjet Afyonspor’la Pazar günü deplasmanda oynayacağı 28.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 2 No’lu Saha’da yapılan antrenmana, izinli olan Mikail’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Kıvanç, Kerem ve Osman katılmadı. Teknik direktör Ersin Küçükoğlu nezaretinde ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu antrenmanın ikinci bölümünde Afjet Afyonspor maçının taktiğini içeren toplu oyun oynattı. Altyapıdan da futbolcuların katıldığı antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürerken, futbolcuların hırslı ve istekli oldukları görüldü.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı taktik içerikli çift kale ile Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarına devam edecek. Kırmızı-Siyahlılar Afyon’a büyük ihtimalle Cumartesi günü gidecek.

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