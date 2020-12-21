Moraller süper

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 23 Aralık Çarşamba günü sahasında Hacettepespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-siyahlıların dünkü antrenmanı Tesisler 2 No’lu Saha’da saat 12.30’da başladı. Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Kıvanç Kaya dışında tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma koşusuyla başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretindeki antrenman ısınmanın ardından moral artırıcı topsuz oyunla devam etti. Bu çalışma sırasında futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti. Topsuz oyundan sonra 5’e 2 pas çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, daha sonra tam sahada taktik çalışmaya geçtiler.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Hacettepespor maçının taktiğini içeren çalışmada futbolculara sık sık uyarılarda bulunurken, kırmızı-siyahlıların hırslı ve istekli oldukları görüldü.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Hacettepespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)

