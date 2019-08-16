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Minikler 26 Ağustos’ta santra yapacak

Mahallelerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda bu yıl da 3 grupta 15 takım mücadele edecek olup, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak grup maçları sonunda 8 takım çeyrek finale yükselecek. 26 Ağustos’ta başlayacak turnuva 8 Eylül’de sona erecek.

Minikler 26 Ağustos’ta santra yapacak

Mahallelerarası Minikler Futbol Turnuvası’nda bu yıl da 3 grupta 15 takım mücadele edecek olup, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak grup maçları sonunda 8 takım çeyrek finale yükselecek. 26 Ağustos’ta başlayacak turnuva 8 Eylül’de sona erecek.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:37
Minikler 26 Ağustos’ta santra yapacak

Çorum Belediyesi ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Mahallelerarası Minikler Futbol Turnuvası’nın bu yıl 26 Ağustos’ta başlayacağı açıklandı.

Turnuvanın teknik toplantısı dün ÇASKF’de yapıldı. Saat 15.00’te başlayan toplantıya Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, ÇASKF Başkanı Sefer Kurtaran ve ÇASKF Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Arduç katıldı.

Toplantıda, turnuvada mücadele edecek olan 15 mahalle takımı kura ile 3 gruba ayrıldı. Çekilen kuralar sonunda gruplar şu şekilde oluştu:

GRUPLAR

A grubu: Akkent Mahallesi, Yavruturna Mahallesi, Çepni Mahallesi, Karakeçili Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi.

B grubu: Kale Mahallesi, Yeniyol Mahallesi, Ulukavak Mahallesi, Üçdutlar Mahallesi ve Çöplü Mahallesi.

C grubu: Kunduzhan Mahallesi, Bayat Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi, Buharaevler ve Bahçelievler.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, turnuvanın 26 Ağustos’ta başlayacağını ve maçların 1 ve 2 No’lu sentetik sahalarda oynanacağını belirtirken, tek devreli lig statüsünün uygulanacağını söyledi.

FİNAL 8 EYLÜL’DE

İl temsilcisi Ayan, grup maçları sonunda, A ve B gruplarında ilk 3, C grubunda ise ilk 2 sırayı alan takımların çeyrek finale yükseleceğini belirtirken, çeyrek finalden itibaren eleme sistemine geçileceğini söyledi.

Ayan, Belediye tarafından yine takımlara malzeme desteği sağlanacağı turnuvanın 8 Eylül’de oynanacak final maçıyla sona ereceğini de sözlerine ekledi.

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