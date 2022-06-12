Minik yüzücüler yarıştı

Okul Sporları Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minikler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği'nde heyecan sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 gün süren yarışlara toplam 160 sporcu katıldı. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar sonunda kızlarda Bahçelievler İlkokulu 1352 takım puanı ile şampiyon olmayı başarırken, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ise 647 puanla ikinci, TED Çorum Koleji 613 puanla üçüncü, Özel Pınar Koleji ise 596 puanla dördüncülüğü elde etti.

Erkekler kategorisinde ise toplam 1043 takım puanı toplayan Fatih Sultan Mehmet İlkokulu birincilik kürsüsüne çıkarken, 964 puanla Bahçelievler İlkokulu ikinci, İsmail Kakaç İlkokulu 580 puanla üçüncü, TED Çorum Koleji ise 184 puanla dördüncü olmayı başardı.

3.Gün gerçekleşen akşam seansı yarışlarının ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalya, okullara ise kupaları verildi.



(Ömür SOYTEMİZ)

