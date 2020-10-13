Minik pehlivanların ilk durağı Kargı oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir güreş sporundan uzak kalan minik pehlivanlar için Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü sponsporluğu ile antrenmanlara adaptasyon ve sosyalleşme adı altında bir proje hazırlandı. Bu proje kapsamında ilk etkinlik Kargı Abdullah Yaylası’nda yapıldı. Başkan Uğur Çadır önderliğinde gerçekleşen etkinlikte ilk olarak istiklal marşı okunurken, daha sonra projenin içeriğinden bahsedildi. Azimle çalışan bir sporcunun çok iyi yerlere geleceğinin altını çizen Başkan Çadır, “Biz sizlerin iyi bir yurttaş, kariyerli bir sporcu olmanız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu ekibin içinden ülkemize altın madalyalar kazandıran şampiyonlar çıkacaktır” dedi.

Başkan Çadır’ın konuşmasının ardından güreş antrenörü Kazım Karabıyık nezaretinde tepe koşusu ve kros çalışması yapıldı. Yoğun geçen antrenman programının ardından Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, minik pehlivanlara yemek ikram etti. Kargı etkinliğini verimli bir şekilde tamamlayan minik pehlivanlar adına Başkan Uğur Çadır, Belediye Başkanı Zeki Şen’e teşekkür etti.

(Spor Servisi)