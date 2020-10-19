Minik pehlivanlardan Osmancık’a çıkartma

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü sponsorluğunda minik pehlivanların pandemi sonrası antrenmanlara adaptasyonu ve sosyalleşmelerine katkı sunmak adına Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında Osmancık’a gezi düzenlendi. Dernek Başkanı Uğur Çadır önderliğinde gerçekleşen gezide minik pehlivanları Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ağırladı. Güreş sporuna ilgisi ile tanınan Başkan Gelgör, 2019 yılında Osmancık’ta düzenlediği yağlı güreşler ile güreş severlerin takdirini toplamıştı. 2020 yılında Karadeniz Kırkpınar güreşlerini Osmancık’ta düzenlemeyi planlayan Başkan Gelgör, pandemi nedeniyle bu planından şimdilik vazgeçmek zorunda kaldı. Bu nedenle minik pehlivanları oldukça iyi bir şekilde ağırlayan Başkan Ahmet Gelgör, yemek organizasyonu ile minik sporcuların gönlünü fethetti. Gezinin son bölümünde Osmancık’ı gezen minik pehlivanlar daha sonra antrenörler eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uyarak antrenman yaptı.

Konu hakkında açıklama yapan Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e desteklerinden ötürü teşekkür etti. Osmancık etkinliğinin oldukça verimli geçtiğini de ifade eden Çadır, “Minik pehlivanlarımız koronavirüs salgını sonrası güreş sporuna ilgileri azalmıştı. Bu proje kapsamında çocuklarımızı yeniden güreşe döndürdük. İnanıyoruz ki bu proje ile birlikte minik pehlivanlarımız ata sporu güreşimize daha sıkı bağlanıp daha iyi çalışacaklardır” dedi.

(Spor Servisi)