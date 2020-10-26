Minik pehlivanlardan Azerbaycan’a destek

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü sponsorluğunda minik pehlivanların pandemi sonrası antrenmanlara adaptasyonu ve sosyalleşmelerine katkı sunmak adına Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından hazırlanan proje kapsamında Kargı ve Osmancık’ın ardından son olarak Ortaköy’e gezi düzenlendi. Dernek Başkanı Uğur Çadır önderliğinde gerçekleşen gezide minik pehlivanları Seyirtepe dinlenme alanında Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir karşıladı. Daha sonra İncesu Kanyonu’nu gezen minik güreşçilere Başkan İsbir rehberlik ederek ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini anlattı. Bu esnada ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını sallayan minik pehlivanlar “iki devlet bir millet Türkiye-Azerbaycan” sloganları atarak bir kez daha kardeş Azerbaycan’ın yanında olduklarını gösterdiler.

Ötegeçe mesire alanında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Taner İsbir, “Siz ilimizin gurur kaynağı Ata sporumuz güreşin temsilcileri yiğit sporcularımızı ilçemizde ağırlamaktan büyük onur ve gurur duyduk. Pehlivan demek yiğitlik demek, pehlivan demek mertlik demek, pehlivan demek cömertlik demektir. Sizler Ata sporumuz güreşin ilimizdeki değerleri pehlivanlarımız ve geleceğin başpehlivanları, Dünya ve olimpiyat şampiyonları, minik ama yüreği kocaman güreşçilerimiz. Bizler sizlerin göstermiş olduğu başarılar ile daima övünecek, sizlerin sayesinde Türk'ün sırtı yere gelmez diyeceğiz. Bugün göstermiş olduğunuz kardeş Azerbaycan'a olan destek nidaları buna bir örnek. Sizlerin nezdinde geçmişte var olan namı ülke sınırlarını aşmış ebediyete uğurladığımız tüm pehlivanlarımız rahmetle anıyor, siz geleceğimizin teminatı genç pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gezinin son bölümünde Başkan İsbir, Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği’nin yönetim kurulu üyelerine ve sporculara hediyeler takdim etti.

(Spor Servisi)