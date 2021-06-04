Minik pehlivanlar Çatak’ta stres attı

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir güreş sporundan uzak kalan minik pehlivanlar için Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğü sponsporluğu ile antrenmanlara adaptasyon ve sosyalleşme adı altında bir proje hazırlandı. Bu proje kapsamında daha önce Kargı, Ortaköy ve Osmancık gibi ilçelere gezi düzenleyen Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, son olarak Çatak Tabiat Parkı’nda bir etkinlik organize etti. Karakaş İnşaat ve İzmir Lokantası sponsorluğunda düzenlenen Çatak gezisine 60’a yakın minik pehlivan katıldı. Dernek Başkanı Uğur Çadır, etkinliğin ilk bölümünde çevre bilincini minik sporcular aşılamak adına bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından açılan pankartlar ve atılan sloganlar ile minik pehlivanlara çevrenin önemi ve çevrenin temiz olması halinde dünyanın daha yaşanabilir bir yer olabileceği anlatıldı.

Son bölümde İzmir Lokantası tarafından verilen yemek ziyafetinin ardından minik pehlivanlar oyun alanlarında gönüllerince eğlendiler.

(Spor Servisi)

