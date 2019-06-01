Minik kulaçlar yarıştı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2019 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minikler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. TED Koleji Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen yarışlar A ve B olmak üzere 2 kategoride 16 okuldan 144 minik sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği yarışlar sonunda Minikler A kategorisi kızlarda kızlarda 1288 puan toplayan Pınar Koleji birinci, 1077 puanla Bahçelievler İlkokulu ikinci, 935 puanla TED Koleji üçüncü ve 417 puanı bulunan Bahçeşehir Koleji dördüncü olarak tamamladı. Erkeklerde ise 1058 puan toplayan Bahçelievler İlkokulu birinci, 803 puanla Fatih Sultan Mehmet İlkokulu ikinci, 502 puanla TED Koleji üçüncü ve 396 puanla Bahçeşehir Koleji dördüncü oldu.

Minikler B kategorisi kızlarda Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 102 puanla, erkeklerde ise TED Koleji 154 puanla şampiyon olmayı başardı.

Ferdi olarak yapılan yarışlar sonunda ise minikler A kategorisinde 50 metre kelebek kızlarda Zeynep Çetinkaya, erkeklerde Alp Ceyhan, 100 metre kurbağalama kızlarda İnci Zıhar, erkeklerde Arda Gezer, 50 metre sırt üstü kızlarda Zeynep Çetinkaya, erkeklerde Kartal Yaman Ahıska, 100 metre serbest kızlarda Selin Yiğit, erkeklerde Arda Gezer, 50 metre serbest kızlarda Zeynep Çetinkaya, erkeklerde Eymen Bilgen, 100 metre sırt üstü kızlarda Damlanur Kurtoğlu, erkeklerde Eymen Bilgen, 50 metre kurbağalama kızlarda İnci Zıhar, erkeklerde ise Onur Yılmaz zirvede yer alan sporcular oldu.

Minikler B kategorisinde 50 metre serbest kızlarda Deniz Ece Duğan erkeklerde Tuna Tokatlı, 50 metre kelebek kızlarda Berra Baştaş, erkeklerde Tuna Tokatlı, 50 metre sırt üstü kızlarda Deniz Ece Duğan, erkeklerde Yiğit Karacaköylü, 50 metre kurbağalama kızlarda Berra Baştaş, erkeklerde Bora Gökbulut dereceye girdi.

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupaları takdim edildi.