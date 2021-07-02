Minik futbolcular Dr.Turhan Kılıçcıoğlu’na antrenmanla veda edecek

Uzun yıllar Çorum futboluna hizmet veren Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu yaz sezonunun ardından futbola veda edecek. Yerine Kültür ve Kongre Merkezi yapılacak olan Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda tribün yıkım işleri devam ederken, futbol oynamaya müsait olan zemin üzerinde ise son antrenmanı minik futbolcular yapacak. Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Dr.Turhan Kılıçcıoğlu'nun son günlerinde Çorum'da ki tüm kulüplerin altyapısında forma giyen oyuncuların antrenman ve turnuva yapabilmesi için talebini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a iletti. Özcan'ın talebini olumlu karşılayan Başkan Halil İbrahim Aşgın, stadyumun tamamen yıkılına kadar zemin üzerinde minik futbolcuların antrenman yapmasına onay verdi.

Bu gelişme sonrası Çorum FK Altyapı Sorumlusu Selim Sümer önderliğinde Çorum'da ki tüm kulüplerin yetkilileri dün bir toplantı yaptı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği'nde (TFFHGD) gerçekleşen toplantıya, Çorum FK Altyapı Sorumlusu Selim Sümer'in yanı sıra, Çorum FK Altyapı Koordinatörü Mehmet Arduç, Vefaspor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum FK Altyapı antrenörü Hayrettin Karaca, Mimarsinan Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Hüseyin Eğer, Eti Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Sadık Tahir Bıyıkoğlu, Hattuşa Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Kenan Aşkan, Çimentospor antrenörü Zakir Ardahanlı, 1907 Gençlikspor Kulübü antrenörü Cumhur Sevinç, Gençlerbiliği Kulüp yöneticisi Erdoğan Tütüncü ve Mavi Ay Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Mustafa Veran katıldı.

Toplantıda Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadı'nda yapılacak faaliyetler anlatılırken, sadece 12 yaş ve altı futbolcuların antrenman yapabileceği belirtildi. Hafta içi sabah 8.30-11.00, öğlen ise 13.00-16.00 saatleri arasında Çorum'da ki tüm kulüpler, Dr.Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumu'nu kullanarak minik futbolcuların çim sahaya ayak basmasını sağlayacak.

(Spor Servisi)

