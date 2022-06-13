Minik basketçiler turnuvada kapıştı.. Bahar Kupası Gençlikspor’un
3 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplü Minik Erkekler Bahar Kupası Basketbol Turnuvasında, ikide iki yapan Gençlikspor şampiyon olurken, Basketbol İhtisas ikinciliği, Mehmet Akif Ersoy ise üçüncülüğü elde etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüplü Minik Erkekler Bahar Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi. Gençlikspor, ikide iki yaparak şampiyonluk ipini göğüsledi.
Gençlikspor, Basketbol İhtisas ve Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü olmak üzere 3 takımın katılımıyla, tek devreli lig statüsüne göre düzenlenen turnuvada, Basketbol İhtisas’ı 58-55 ve Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü’nü 57-51 yenen Gençlikspor, 4 puanla şampiyon oldu. Mehmet Akif Ersoy’u 42-30 yenen Basketbol İhtisas 1 galibiyet, 1 yenilgi sonrası aldığı 3 puanla ikinciliği elde etti. Oynadığı 2 maçı da kaybeden Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü ise üçüncü oldu.
Turnuva bitiminde, derecelerine göre takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.
(Ömür SOYTEMİZ)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31