Minik basketçiler turnuvada kapıştı.. Bahar Kupası Gençlikspor’un

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen Kulüplü Minik Erkekler Bahar Kupası Basketbol Turnuvası sona erdi. Gençlikspor, ikide iki yaparak şampiyonluk ipini göğüsledi.

Gençlikspor, Basketbol İhtisas ve Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü olmak üzere 3 takımın katılımıyla, tek devreli lig statüsüne göre düzenlenen turnuvada, Basketbol İhtisas’ı 58-55 ve Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü’nü 57-51 yenen Gençlikspor, 4 puanla şampiyon oldu. Mehmet Akif Ersoy’u 42-30 yenen Basketbol İhtisas 1 galibiyet, 1 yenilgi sonrası aldığı 3 puanla ikinciliği elde etti. Oynadığı 2 maçı da kaybeden Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

Turnuva bitiminde, derecelerine göre takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

