Minderde iki madalya

İşitme Engelliler Spor Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası, Edirne’de yapıldı. Çorumlu sporcular, 2 gümüş, 1 de bronz olmak üzere 2 madalya kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına mindere çıkan Mehmet Akif Sönmez, 57 kiloda finale kalma başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasında yenilerek Türkiye ikincisi oldu.

70 kiloda mücadele eden milli güreşçi Eren Uzun ise, Türkiye üçüncülüğünü elde edip bronz madalyanın sahibi oldu.

(Hüseyin AŞKIN)

