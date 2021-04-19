Minderde Çorum Belediye fırtınası

Antalya’da düzenlenen ve aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyan Türkiye Güreş Şampiyonası sona erdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri 3 birincilik, 3 ikincilik, 4 de üçüncülük elde ettiler.

Güreş Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve aynı zamanda milli takım seçmeleri niteliği taşıyan U15, yıldızlar, gençler ve U23 Türkiye Güreş Şampiyonaları Antalya-Kemer’de sona erdi. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçileri tam 10 madalya kazandı.

30 Mart-18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen şampiyonalarda, yıldızlar serbest stil 48 kiloda Bekir Yıldız, gençler 79 kiloda Recep Bekkaya ve gençler grekoromen stil 87 kiloda Tansel Can Örtücü Türkiye şampiyonluğunu kazanmanın yanı sıra, Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandılar.

Gençler grekoromen stil 57 kiloda Himmet Sandıklı ve 82 kiloda Samet Yaldıran ile

Gençler serbest stil 97 kiloda Hasan Taha Küçük de finalde yenildiler ve Türkiye ikincisi oldular.

Yıldızlar serbest stil 55 kiloda Emre Çetin, gençler serbest stil 86 kiloda Mertcan Damatoğlu ve Hakan Satılmış, gençler grekoromen stil 110 kiloda da Mücahit Çelik Türkiye üçüncüsü oldular.

AŞGIN KUTLADI

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye şampiyonalarında dereceye giren güreşçileri kutlarken, “Çorum’umuzu ve kulübümüzü başarıyla temsil eden tüm sporcu ve antrenörlerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin başarılarla geri dönmesi bizi gururlandırıyor. Bugüne kadar verdiğimiz desteği artırarak vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

