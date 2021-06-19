Mimarsinan’dan İzmir ve Manisa turu

Çorum Valiliği Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü ortaklığı ile "Bir Şansım Olsun" projesi kapsamında Mimarsinan Gençlik ve Spor Kulübü altyapısında forma giyen genç sporculara İzmir ve Manisa'da ki büyük kulüpler tanıtıldı. Kulüp Başkan Yardımcısı Hamit Gökgöz ve antrenör Hüseyin Eğer Koordinatörlüğü'nde gerçekleşen geziye yaklaşık 40 genç futbolcu katıldı. İlk olarak İzmir'de Altınordu Futbol Akademi Tesisleri gezilirken, Altyapı Sorumlusu Kural Altıntaş ve A takım İdari Direktörü Barış Ertosun tarafından yaklaşık 1 saat süren tanıtım yapıldı. Daha sonra Gürsel Aksel Stadyumu ve genç futbolcuların sosyalleşmesi adına İzmir'de Konak, Karşıyaka semtlerine gezi düzenlenirken, son olarak vapur ile deniz turu yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde Manisa'ya geçen Mimarsinan Gençlik ve Spor Kulübü burada Manisa FK altyapısı ile dostluk maçı yaptı. Maçın ardından Manisa FK Altyapı Koordinatörü Alper Dirik ve İdari Koordinatörü Ali Berber tesisler ve çalışmalar hakkında genç futbolcuları bilgilendirdi. Manisa turunun son bölümünde ise Hatuniye Cami, Bedesten, Saruhan Bey Kümbeti, Bevlevihane ve Sipil dağı gezilerek sporcuların tarihle bütünleşmesi sağlandı.



(Spor Servisi)

