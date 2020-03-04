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Mimarsinan yine şampiyon

Okullararası düzenlenen Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği final maçında TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’nu 2-0 mağlup eden Mimarsinan Ortaokulu küçük erkeklerde olduğu gibi yıldızlarda da şampiyonluğa uzandı.

Mimarsinan yine şampiyon

Okullararası düzenlenen Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği final maçında TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu’nu 2-0 mağlup eden Mimarsinan Ortaokulu küçük erkeklerde olduğu gibi yıldızlarda da şampiyonluğa uzandı.

04 Mart 2020 Çarşamba 20:53
Mimarsinan yine şampiyon

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldız Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 10 takımın mücadele ettiği il birinciliğinde dün final ve üçüncülük maçları oynandı. Yarı finalde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Mimarsinan Ortaokulu ile TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu final maçında kozlarını paylaştı. 2 No’lu Sentetik Saha’da saat 12.30’da başlayan maçın ilk yarısı denk bir mücadeleye sahne olurken, takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi. İkinci yarı oyuna ağırlığını koyan Mimarsinan Ortaokulu 45.dakikada köşe vuruşu sonrasında İhsan’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, son sözü 60.dakikada yine bir duran top sonrası Bayram söyledi ve maçı 2-0 kazanan Mimarsinan Ortaokulu küçük erkekler kategorisinde olduğu gibi şampiyonluk kupasının sahibi oldu. TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu ise ikincilik kupası ile teselli buldu.

MİMARSİNAN: 2

Ş.ŞÜKRÜ ÖZYOL: 0

SAHA: 2 No’lu Sentetik.

HAKEMLER: Yüksel Basar, M.Ercan Tüfekçi, Muammer Tekmen.

MİMARSİNAN ORTAOKULU: Bedirhan, Abdulkadir, Enes, Mertcan, Semih, Seydican, Arda Baran, Talha, Zekeriya, Yusuf Can, Metehan, Emirhan, Eray, Mehmet, Ethem, Kaan, Bayram, Hacı, Berkay Efe.

TOKİ ŞEHİT ŞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Kerem Mert, Ahmet Talha, Salman, Kerim Efe, Şeref, Gurur, Selim, Y.Emre, İhsan, Murathan, İlker Efe, Umut Can, Ahmet Gezer, Ahmet Çağrı, Taha, Berat.

GOLLER: Dk.45 (kendi kalesine) İhsan, Dk.60 Bayram.

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