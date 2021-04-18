Mimarsinan ve Gülabibey sentetik sahalarının yapımında sona gelindi

Çorum Belediyesi tarafından, Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerinde yapımına kısa bir süre önce başlanılan sentetik çim yüzeyli iki adet futbol sahasının yapımında sona gelindi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yapımı tamamlanan ve açılışa hazır halde olan Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerindeki sahalarda incelemelerde bulundu. Aşgın, sahalarla ilgili sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşırken, “Biri Mimarsinan, diğeri Gülabibey mahallelerimizde olmak üzere şehrimize iki sentetik futbol sahası daha kazandırdık. Sırada Üçdutlar ve Bahçelievler semt sahalarımız var… Başta çocuk ve gençlerimiz olmak üzere hemşehrilerimiz spor yapsın diye” ifadelerini kullandı.

Belediye’den yapılan açıklamada ise, Başkan Halil İbrahim Aşgın, spora ve gençlere önem veren bir belediyecilik anlayışı ile hizmet politikası ürettiklerini ifade ederek, “Özellikle gençlerimizden bu yönde talepler geliyordu. Arkadaşlarımız talepleri değerlendirip gerekli incelemeleri yaptı. Mimarsinan ve Gülabibey mahallelerimize 2 adet sentetik semt sahası yapım çalışmalarını başlattık. Kısa bir sürede de son aşamaya getirdik. Birkaç işlemin ve çevre düzenlemesinin ardından semt sahlarımız kullanıma hazır hale gelecek ve gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Başkan Aşgın, sporun önemine değinerek semt sahaları, spor alanları, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla şehirde herkesin spor yapabileceği ortamlar oluşturduklarını söyledi ve herkesi spor yapmaya davet etti.

(Spor Servisi)