Mimarsinan şampiyon

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 12 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde final grubu maçlarının ardından dün final heyecanı yaşandı. Yarı finalde rakiplerini mağlup etmeyi başaran Mimarsinan Ortaokulu ile TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu finalde karşı karşıya geldi. 2 No’lu Sentetik Saha’da saat 12.30’da oynanan maçın ilk 20 dakikalık bölümü denk bir mücadeleye sahne olurken, 24.dakikada Mimarsinan’dan Hıdır takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda skoru korumaya çalışan Mimarsinan Ortaokulu, rakibinin geliştirdiği ataklara gol izni vermedi ve maçı 1-0 kazanarak şampiyonluğa uzandı. TOKİ Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu ise ikincilik kupası ile teselli oldu.

MİMARSİNAN ORTAOKULU:1

TOKİ Ş.ŞÜKRÜ ÖZYOL: 0

SAHA:2 No’lu Sentetik.

HAKEM: Yüksel Basar.

MİMAR SİNAN ORTAOKULU : İsmet Emin, Mustafa Emin, Muhammet Celal, Mustafa. Batuhan, Emirhan Ağca, Mert, Hıdır Tunahan, Mehmet Akif, Alihan, İbrahim, Alperen, Lütfi Emir, Emirhan Şahan.

TOKİ ŞEHİT ŞÜKRÜ ÖZYOL ORTAOKULU: Alpercan, Ahmet, Mehmet Can, Yusuf, Mehmet Emin, İsmail, Batuhan, Emre, Mahmut Emre, Samet.

GOL: Dk.24 Hıdır.