Mimarsinan GSK’de sporculara ‘Öz Şefkatli farkındalık eğitimi’

Mimarsinan Gençlik Spor Kulübü’nde genç sporculara “Bir Şansım Olsun” projesi kapsamında “Öz Şefkatli Farkındalık Eğitimi” verildi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Gençlik Mimar Sinan Spor Kulübü Derneği tarafından yürütülen “Bir Şansım Olsun” projesi kapsamında genç sporculara yönelik farkındalık eğitimleri devam ediyor. Önceki gün Mimarsinan Sahası’nda gerçekleşen etkinliğe 30’a yakın genç sporcu katıldı. Tanışma yemeğinin ardından gençlere, hangi amaçla burada oldukları, gelecekten beklentilerinin neler olduğu gibi sorular soruldu. Seminerde ayrıca Fatih Sultan Mehmet'in önderliğinden, en büyük başarısı olan İstanbul’un Fethinden bahsedilirken, ideallerinden vazgeçmeyenin kendine inananın yorulmadığına dikkat çekildi. Eski bisiklet Şampiyonu olan Lein Edward Armstorng'un başarı hikayesi anlatıldı. Hastalığına rağmen o kendine inanmaktan vazgeçmediğinden bahisle, başarının temelinde aslında kendimize duyduğumuz inançtan olduğu söylendi. Şuan burada olarak akranlarından bir adım önde olduklarının ve kendilerinde bulunan bir yeteneği aslında keşfettikleri anlatıldı. Geçmişte hatalar yapmış, başarısızlıklar yaşamış olmalarının onları pes etmeye sürüklememesi gerektiği, aksine o başarısızlıkların aslında kendilerine bir kazanım olduğu hatırlatılırken, eğitim sonunda kendilerine inanmaktan asla vazgeçmemeleri, yaşanılan tüm olayların hayatta bir tecrübe olduğunu unutmamak ve yorulduklarında kendilerine "ben bu yola ne için çıkmıştım" diyerek hayallerini tekrar hatırlatmaları gerektiği söylendi. Son bölümde dönüt-düzetmeler yapılarak programa son verildi.

(Spor Servisi)

