Mimar Sinan veda etti: 2-5

Amasya’da düzenlenen Türkiye U16 Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarında grup maçları tamamlandı. A grubunda mücadele eden Çorum temsilcisi Mimar Sinan Gençlikspor ilk maçında Giresun temsilcisini farklı mağlup etmeyi başarmıştı. Samsun temsilcisi Kadıköyspor ile final niteliğinde bir maça çıkan Mimar Sinan Gençlikspor henüz 3.dakikada yediği golle 1-0 geriye düştü. İlk yarıyı da 1-0 yenik kapattı. İkinci yarının 46.dakikasında Mimar Sinan Gençlikspor Emre ile eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçın galibin seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışları sonunda rakibine 4-1 mağlup olan Mimar Sinan, maçı 5-2 kaybederek gruptan çıkamadı ve şampiyonaya erken veda etmiş oldu.

SAHA: Amasya Fındıklı Semt.

HAKEMLER: Aslan Gökhan Çelik, Sefa Ayhan, Çağlar Yiğit Durmaz.

MİMAR SİNAN GENÇLİKSPOR: Zekeriya, Üzeyir, Kerem, Emre, Eray, Doğaç, Yusuf Can, Celal, Yiğit Emin, Koray, Talha, Yakup, Seydi Can, Emirhan, Eyyüp, Ethem, Metehan, Ahmet Kaan.

SAMSUN KADIKÖYSPOR: Taha, Ömer Faruk, Mücahit, Barkın, Caner, Arda, T.Yağız, Ahmet, Ali Efe, Bahadır, Cihan, Anıl, M.Deniz, Arda, Galip Efe, Mehmet, Furkan.

GOLLER: Dk.3 M.Deniz (Kadıköy), Dk.46 Emre (Mimar Sinan).

PENALTILAR: 1-4 (Kadıköy).

(Rıfat KARA)

