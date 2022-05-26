Mimar Sinan, Amasya grubunda

2021-2022 Amatör Futbol Sezonu U16 Türkiye Şampiyonası, 1.Kademe Grup Birinciliği ile başlıyor. Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor’un 1.kademe maçlarını oynayacağı grup merkezi ve rakipleri de belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, U16 Türkiye Futbol Şampiyonası’nın 1.Kademesinde, 78 ilden 111 takım mücadele edecek. Müsabakalar 6'şar takımlı 15 grup ve 5 takımlı 1 grupta 07-10 Haziran 2022 tarihlerinde, 4 takımlı 4 grupta ise 08-10 Haziran 2022 tarihlerinde olmak üzere; İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Bolu, Bilecik, Eskişehir, Uşak, Aydın, Denizli, Mersin, Kırşehir, Hatay, Kilis, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ, Ağrı, Giresun, Amasya ve Sinop, grup merkezlerinde oynanacak.

1.kademe müsabakaları sonunda, grup birincisi olacak 20 takımın katılımıyla 4 grup merkezinde 2. kademe müsabakaları oynanacak. 2. kademe müsabakaları sonunda da gruplarında birinci olan 4 takım, final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

Çorum şampiyonu Mimar Sinan Gençlikspor, 1.kademe maçlarını 7-10 Haziran tarihlerinde, Amasya grubunda oynayacak. Mimar Sinan’la birlikte, Amasya grubunda; Samsun, Trabzon, Giresun, Tokat ve Sinop temsilcileri bulunuyor.

(Hüseyin AŞKIN)

