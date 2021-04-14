Millilere tatlılı moral

Teknik direktörlüğünü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı, 2021 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını Çorum’da sürdürürken, Çorumlu bir grup tekvando antrenörü ve sporcusu, millilere moral ziyaretinde bulundu.

İlhan Aşkın’ın eski öğrencisi olan antrenör- eski milli tekvandocu Arif Atak, beraberinde bir grup sporcusuyla birlikte, Anitta Otel’de kamp yapan Paralimpik Tekvando Milli Takımı’nı ziyaret etti. Atak, milli tekvandoculara tatlı ikramında bulunurken, olimpiyatlar için de başarı dileklerini iletti.

Teknik direktör İlhan Aşkın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Arif Atak ve sporcularına teşekkür etti.

(Hüseyin AŞKIN)

