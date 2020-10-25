Millilerden Aşgın’a ziyaret

Millileri makamında kabul eden Belediye Başkanı Aşgın, basına kapalı gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aşgın, “Kamp için şehrimizi tercih eden ve Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek Paralimpik Tekvando Milli Takımımız konuğumuzdu. Şanlı bayrağımızı bugüne dek defalarca göndere çektiren kardeşlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, olimpiyatlarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Paralimpik Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın, kendilerine her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür edip milli takım tişörtü hediye ettiği belirtildi.

(Spor Servisi)