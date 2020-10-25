Son Dakika

Millilerden Aşgın’a ziyaret

2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na Çorum’da hazırlanan ve teknik direktörlüğünü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Spor 25.10.2020, 23:54
29
Millilerden Aşgın’a ziyaret

Millileri makamında kabul eden Belediye Başkanı Aşgın, basına kapalı gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Aşgın, “Kamp için şehrimizi tercih eden ve Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek Paralimpik Tekvando Milli Takımımız konuğumuzdu. Şanlı bayrağımızı bugüne dek defalarca göndere çektiren kardeşlerimize nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, olimpiyatlarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Paralimpik Tekvando Milli Takım Teknik Direktörü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın, kendilerine her türlü desteği sağlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür edip milli takım tişörtü hediye ettiği belirtildi.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:31
Güneş 06:55
Öğle 12:29
İkindi 15:25
Akşam 17:53
Yatsı 19:13

Gelişmelerden Haberdar Olun

@