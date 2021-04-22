Millilerden Aşgın’a geçmiş olsun ziyareti

2021 Tokyo Olimpiyatlarına Çorum’da hazırlanan ve teknik direktörlüğünü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı, yakalandığı koronavirüsü yenerek yeniden görevinin başına dönen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Anitta Otel’de sıkı bir kamp programı uygulayan milli tekvandocular, Teknik Direktör İlhan Aşkın nezaretinde, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret ettiler. Teknik direktör Aşkın, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Belediye Başkanı Aşgın’a, milli takım ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Metin Şahin adına geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra kamp çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, millilere teşekkür edip başarı dileklerinde bulundu.

(Hüseyin AŞKIN)

