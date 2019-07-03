Milliler, Dünya Şampiyonası öncesinde Çorumlu badmintoncularla kamp yaptı

Antrenörler Ertan Özkan ve Murat Altun nezaretinde toplam 8 sporcudan oluşan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımları, Dünya Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Osmancık İlçe Spor Salonunda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla 2 gün süren ortak kamp çalışmaları yaptı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başantrenörü Barış Boyar’ın Ankara’da devam eden 19 Yaş Balkan Şampiyonası’nda Milli Takımın başında yer alması nedeniyle Çorum temsilcisinin ortak kamptaki antrenörlüğünü Eren Murat Güngör yaptı.

Osmancık, 2 gün boyunca milli badmintoncuları konuk ederken, Çorumlu sporcular da verimli bir kamp geçirdiler.

Milli Takım antrenörleri Ertan Özkan ve Murat Altun, Osmancık’ta çok iyi ağırlandıklarını belirtirken, ilgililere teşekkür ettiler.