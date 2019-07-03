Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100201
ALTIN
259.212
DOLAR
5.6350
STERLİN
7.1225
EURO
6.3656

Milliler, Dünya Şampiyonası öncesinde Çorumlu badmintoncularla kamp yaptı

11-23 Temmuz tarihlerinde Tayvan’ın Taipei kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Badminton Milli Takımları, Osmancık’ta Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla birlikte ortak kamp yaptılar.

Milliler, Dünya Şampiyonası öncesinde Çorumlu badmintoncularla kamp yaptı

11-23 Temmuz tarihlerinde Tayvan’ın Taipei kentinde düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan İşitme Engelliler Gençler ve Büyükler Badminton Milli Takımları, Osmancık’ta Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla birlikte ortak kamp yaptılar.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 01:11
Milliler, Dünya Şampiyonası öncesinde Çorumlu badmintoncularla kamp yaptı

Antrenörler Ertan Özkan ve Murat Altun nezaretinde toplam 8 sporcudan oluşan İşitme Engelliler Badminton Milli Takımları, Dünya Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Osmancık İlçe Spor Salonunda Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularıyla 2 gün süren ortak kamp çalışmaları yaptı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü başantrenörü Barış Boyar’ın Ankara’da devam eden 19 Yaş Balkan Şampiyonası’nda Milli Takımın başında yer alması nedeniyle Çorum temsilcisinin ortak kamptaki antrenörlüğünü Eren Murat Güngör yaptı.

Osmancık, 2 gün boyunca milli badmintoncuları konuk ederken, Çorumlu sporcular da verimli bir kamp geçirdiler.

Milli Takım antrenörleri Ertan Özkan ve Murat Altun, Osmancık’ta çok iyi ağırlandıklarını belirtirken, ilgililere teşekkür ettiler.

İlgili Haberler
Melike Çelebi Türkiye ikincisi
Melike Çelebi Türkiye ikincisi
Barış Boyar ve Hilmi Can Şimşek Balkan Şampiyonası’nda
Barış Boyar ve Hilmi Can Şimşek Balkan Şampiyonası’nda
Çorum’dan 6 sporcu uluslararası turnuvada
Çorum’dan 6 sporcu uluslararası turnuvada
İskilip sahasında sona doğru
İskilip sahasında sona doğru
Bakan "Para yok" dedi
Bakan "Para yok" dedi
Nermin Hoca Spor Akademi’de yaz dönemi çalışmaları tam gaz
Nermin Hoca Spor Akademi’de yaz dönemi çalışmaları tam gaz
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim