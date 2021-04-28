Milliler Çorum’da kalıyor

2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde 12.etap hazırlık kampını Çorum’da sürdüren Paralimpik Tekvando Milli Takımı’nın bir sonraki dönem kampının da Çorum’da yapılacağı açıklandı.

Nisan ayı başından beri Çorum’da 12.dönem kampını sürdüren ve toplamda Çorum’daki beşinci kampı devam eden Paralimpik Tekvando Milli Takımı’nın 12.dönem kampı 30 Nisan’da sona erecek. Millilerin Çorumlu Teknik Direktörü İlhan Aşkın, daha önce yaptığı açıklamada, 13.dönem kampını, Olimpiyatların yapılacağı Tokyo’nun rakımına yakın bir sahil kenarında yapacaklarını açıklamıştı. Ancak, pandemi nedeniyle kamp yerinde değişiklik oldu.

Milli Takım Teknik Direktörü İlhan Aşkın, 13.dönem kampını da Çorum’da yapmaya karar verdiklerini ve bu vesileyle milli takımın 1 ay daha Çorum’da olduğunu söyledi.

Aşgın, 13.dönem kampının yine Anitta Otel’de 3 Mayıs’ta başlayıp 30 Mayıs’ta sona ereceğini kaydetti.

Teknik direktör Aşgın, Çorum kampından sonra Meksika’ya gideceklerini ve olimpiyatlar öncesindeki son organizasyon olan uluslararası bir turnuvaya katılacaklarını da sözlerine ekledi.

(Spor Servisi)

