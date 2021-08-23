MİLLİ YÜZÜCÜLER Çorum’da kampa girdi

6-12 Eylül tarihleri arasında Hırvastistan’da yapılacak olan Avrupa Yüzme Şampiyonası öncesi U14 Artistik Yüzme Kız Milli Takım Kampı Çorum’da başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan U14 Artistik Yüzme Kız Milli Takım kampı 21 Ağustos’ta Çorum’da start aldı. Milli takım kampında antrenörler Laçin Kökçay, Ilgaz Yarkın Coşar ve Tuğçe Erdem ile milli sporcular Aknur Kosova, Ayda Salepçioğlu, Bade Yıldız, Derin Aralp, Derin Dodoplu, Duru Kanberoğlu, Ece Güngör, Elifsu Çankaya, Esmanur Yirmibeş, Loya Cenkçi, Rüya Demirkaya, Selin Telci bulunuyor. 29 Ağustos’ta sona erecek olan kamp hakkında bilgi veren antrenör Laçin Kökçay, 6-12 Eylül tarihleri arasında Hırvatistan’da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlık için Çorum’a geldiklerini ve günde dokuz saat süren yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını söyledi. Her gün sabah 07.30-12.00 akşam ise 18.30-21.00 arasında havuzda bunun dışında da karada fiziksel çalışma yaparak Avrupa Kupası müsabakalarına hazırlandıklarını belirten Kökçay, “Şampiyonada hedefimiz madalya kazanmak. Mayıs ayından buyana milli takım kadrosu yoğun şekilde bu organize hazırlanıyoruz. Bu kamplarımızdan son bölümünden birini de Çorum’da yapıyoruz. Gerçekten bir çok ilde kamp yaptık Çorum Olimpik Havuzu gerek hijyen gerek çalışma ortamı ve gerekse ilgi olarak çok iyi durumda. Bizlere bu güzel ortamı sağlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ile Yüzme Havuzu personellerine çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)