Milli tekvandocularda Vali Çiftçi’ye teşekkür
2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na yaklaşık 2 aydır Çorum’da hazırlanan ve teknik direktörlüğünü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.
Spor 29.10.2020, 00:27
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Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in de hazır bulunduğu ziyaret sırasında Teknik Direktör İlhan Aşkın ve milli sporcular, Çorum’da bulundukları süre içerisinde kendilerine her türlü imkânı sağlayan ve destek veren Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ettiler.
Teknik Direktör İlhan Aşkın, kamp çalışmalarıyla ilgili Vali Çiftçi’ye bilgi verirken, Vali Çiftçi de milli sporculara çeşitli hediyeler verip başarı dileklerinde bulundu.
(Spor Servisi)
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