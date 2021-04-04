Milli tekvandocular yine Çorum’da

23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek olan 2021 Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Çorum’da kampa girdi.

Teknik direktörlüğünü hemşehrimiz İlhan Aşkın’ın yaptığı Paralimpik Tekvando Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Geçtiğimiz Ocak ayında da Çorum’da kamp yapan milliler, Çorum kampından sona Şubat ve Mart aylarında Aydın’ın Didim ilçesinde 2 aylık bir kamp programı uyguladı. Didim kampından sonra iki gruba ayrılan milli tekvandocuların bir grubu Çorum’a gelirken, diğer grupta yer alan sporcular ise Konya’da kampa başladı.

Çorum’daki kamp, her zaman yine Anitta Otel’de Cumartesi günü başladı. Kampta, Mehmet Bozteke, Alican Özcan, Fatih Çelik ve Meryem Betül Çavdar olimpiyat sporcusu, Burak Aşık, Melisa Kurt, Muhammed Akyüz ve Barış Eşiyok da yardımcı sporcu olarak kampta yer alıyorlar.

Milliler, teknik direktör, hemşehrimiz İlhan Aşkın nezaretinde bugünden itibaren günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecekler.

(Hüseyin AŞKIN)

