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Milli raketlerin Çorum kampı bitti

31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 2020 Trisome Games Dovn Sendromlular Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı’nın 20 Şubat’ta Çorum’da başlayan kampı dün sona erdi. Başantrenör hemşehrimiz Mesut Kuşgöz, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Milli raketlerin Çorum kampı bitti

31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 2020 Trisome Games Dovn Sendromlular Olimpiyat Oyunları’na katılacak olan Özel Sporcular Masa Tenisi Milli Takımı’nın 20 Şubat’ta Çorum’da başlayan kampı dün sona erdi. Başantrenör hemşehrimiz Mesut Kuşgöz, çok verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

28 Şubat 2020 Cuma 00:08
Milli raketlerin Çorum kampı bitti

Uluslararası Spor Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan 2020 Trisome Games Dovn Sendromlular Olimpiyat Oyunları 31 Mart-7 Nisan tarihleri arasında Antalya’da yapılacak. Bu önemli organizasyon öncesi Masa Tenisi Milli Takımı ilk hazırlık kampını Çorum’da yaptı.

Özel Sporcular Masa Tenisi Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Başantrenörü Mesut Kuşgöz nezaretinde gerçekleştirilen kampta Sedef Kuşgöz, Derya Tuncal, Özgür Akman ve Muammer Kaya antrenör olarak, Taygun Arı, Erman Çetiner, Salim Can Öztankal, Enes Yılmaz, M.Yasin Bayraktar, Merve Peker, Beray Balcı ve Zehranur Ünal da sporcu olarak yer aldılar.

Milliler, kampın son antrenmanını dün Mahmut Atalay Gençlik Merkezi’nde yaptılar. Saat 12.00’de biten antrenmanla birlikte kamp da sona erdi.

Teknik Kurul Başkanı ve Milli Takım Başantrenörü Mesut Kuşgöz, 20 Şubat’ta Çorum’da başlayan kampın son derece verimle geçtiğini belirtirken, Olimpiyatlarda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini ve her kategoride kürsüye çıkmayı hedeflediklerini söyledi. Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ın kendilerine her türlü desteği sağladığını ve kazanılan başarılarda büyük payının bulunduğunu da kaydeden Mesut Kuşgöz, Birol Aydın ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Kuşgöz, Çorum kampından sonra Olimpiyatlar öncesi son hazırlık kampını 20-30 Mart tarihlerinde Antalya’da yapacaklarını sözlerine ekledi.

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