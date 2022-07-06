Milli raketler Sırbistan’da

Bugün başlayacak ve 15 Temmuz’da sona erecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Milli Takımlarda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Arda Kekillioğlu, Uğurcan Dursun, Görkem Öçal ve Muhammed Fatih Candan da yer alıyor.

(Ömür SOYTEMİZ)

