Milli raketler Sırbistan’da
Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapılacak olan Yıldızlar ve Gençler Avrupa Masa Tenisi Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli takımlar, Sırbistan’a gitti.
Spor 06.07.2022, 19:36
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Bugün başlayacak ve 15 Temmuz’da sona erecek Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek olan Milli Takımlarda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Arda Kekillioğlu, Uğurcan Dursun, Görkem Öçal ve Muhammed Fatih Candan da yer alıyor.
(Ömür SOYTEMİZ)
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|64
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|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
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|9. Adana Demirspor
|38
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|49
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|49
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|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
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|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
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|38
|92
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|74
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|38
|71
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|38
|69
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|38
|58
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|38
|56
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|52
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|38
|51
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|38
|51
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|38
|49
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|38
|48
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|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
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|38
|40
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|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
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|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
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|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
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|38
|42
|13. Elche
|38
|42
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|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
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|38
|35
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|31