Milli raketler de Çorum’da

2021 Tokyo Olimpiyatları’na katılacak olan Paralimpik Tekvando Milli Takımı’nın Çorum kampı devam ederken, Masa Tenisi Milli Takımları da Çorum’da kampa girdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ile Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’la birlikte, Çorum’da kamp yapan Masa Tenisi Milli Takımlarının antrenmanını ziyaret etti.

Tunus’ta düzenlenecek WTT CONTENDER Gençlik Yıldızları Yarışmalarına katılacak olan yıldız, genç ve A milli (bay-bayan) Masa Tenisi Milli Takımları, Çorum’da kampta bulunuyor. Antrenmanlarını, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Spor Salonu’nda yapan milli raketlerin antrenörlüklerini ise, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Ali Korkmaz’ın yanı sıra Gültekin Kartoğlu ile Safa Avcı yapıyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Spor İşleri Müdürü Nadir Solak’la birlikte millilerin kampını ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, tüm sporcularla tek tek sohbet eden Aşgın, kamp çalışmaları ile ilgili olarak da antrenör Ali Korkmaz’dan bilgi aldı.

Millilere başarı dileklerinde de bulunan Belediye Başkanı Aşgın, “Şehrimizde spor adına güzellikler yaşamaya devam ediyoruz. Masa tenisi milli takımlarımız

antrenmanlarını şehrimizde yapıyor. Federasyon Başkanı Sayın Fatih Karaca ve antrenörümüz Ali Korkmaz’a, şehrimizi tercih ettikleri için teşekkür ediyorum.

Masa tenisinde şehrimiz her geçen gün güzel bir noktaya doğru gidiyor. Masa Tenisi Milli Takımı’nın da şehrimizde kamp yapması bunu gösteriyor.

Çok başarılı sporcularımız var burada. Dünya şampiyonalarında, önümüzdeki süreçte de olimpiyatlarda, hem şehrimizden isimlerin çıkacağına biz yürekten inanıyoruz, hem de A Milli takımımızın üstün başarı elde edeceğine inanıyoruz. Çünkü dünyanın merkezi Çorum’da çalışmalarını yapıyorlar.

Biz Milli takımımıza hem sportif imkânlarımızı sunuyoruz ama onun ötesinde de sevgimizi ve muhabbetimizi sunuyoruz. Tüm sporcularımıza girecekleri müsabakalarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Antrenör Ali Korkmaz da yaptığı açıklamada, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Korkmaz, “Öncelikle Belediye Başkanımıza, Başkan yardımcılarımıza ve Belediye Spor İşleri Müdürümüze teşekkür ediyorum. Çünkü bu tarz organizasyonların federasyonlardan kabul edilmesi ve bir şehre verilmesi kolay olmuyor. Tüm milli takımlarımızın Çorum’da bu hazırlık sürecini yaşıyor olması bizleri de memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

(Spor Servisi)

