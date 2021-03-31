Flaş HaberÇorum’da vaka sayılarında ürküten artış
Milli haltercilerin Çorum kampı bitti
2-12 Nisan tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan kadın ve erkek milli takımlarının Çorum’daki kampı sona erdi.
Spor 31.03.2021, 19:27
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Bir süredir Anitta Otel’de Avrupa Şampiyonasına hazırlanan milliler, kamp öncesi son antrenmanlarını dün gerçekleştirdiler. Antrenmanla birlikte Çorum kampı sona erdi.
Kampın tamamlanması üzerine Çorum’dan ayrılan milli halterciler, bugün şampiyonanın yapılacağı Moskova’ya gidecek.
(Spor Servisi)
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