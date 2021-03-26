Milli haltercilere moral

Önümüzdeki ay Rusya’da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Halter Milli Takımları hazırlıklarını Çorum’da sürdürürken, Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Anitta Otel’deki kampı ziyaret etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Çorum’da sürdüren Büyük Kadınlar ve Büyük Erkekler halter milli takımlarını ziyaret etti.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası 2-12 Nisan tarihlerinde Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılacak. Şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek olan kadın ve erkek milli takımlarını hazırlıklarını Çorum’da sürdürüyor. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Anitta Otel’de sıkı bir çalışma programı uygulayan milli haltercilerin kampını ziyaret etti. Ziyarete, Türkiye Halter Federasyonu Başkanvekili Mevlüt Ataseven, Genel Sekreter Fahrettin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak da katıldı.

Tamer Taşpınar, kamp çalışmalarıyla ilgili teknik heyetlerden bilgi alırken, beraberindekilerle birlikte, antrenmanı izledi.

Rusya’daki şampiyonanın aynı zamanda olimpiyatlar için kota belirleme niteliği taşıdığını kaydeden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, olimpiyatlara gidecek kotayı elde etmek için mücadele edeceklerini kaydetti.

(Spor Servisi)

