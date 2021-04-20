Milli güreşçi Süleyman Atlı Avrupa şampiyonu oldu
Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u yenerek altın madalya kazandı.
Spor 20.04.2021, 23:18
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Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen şampiyonada Süleyman Atlı, 57 kilo çeyrek finalinde Ukraynalı Kamil Kerymov'u (11-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Türk asıllı Bulgar Naim Salim Mikyay'ı (3-1) yendi.
Milli güreşçi, bugün akşam seansında Rusya adına güreşen Nachyn Mongush'u mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.
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