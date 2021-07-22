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Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Macaristan'da devam eden Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıfat Eren Gıdak, altın madalya kazandı.

Spor 22.07.2021, 01:09
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Milli güreşçi Rıfat Eren Gıdak yıldızlarda dünya şampiyonu oldu

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Rıfat Eren Gıdak, finalde Rus Zhorik Dzhioev ile karşılaştı.

Milli güreşçi, 3-3 biten müsabakayı son puan avantajıyla kazandı.

Serbest stil 60 kilo bronz madalya maçında Macar Alex Gabor Gombos'a yenilen Barış Ünsal ise dünya beşincisi oldu.

Türkiye, erkekler serbest stilde birer altın ve bronz madalya elde etti. Abdullah Toprak, 55 kiloda bronz madalya almıştı.

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