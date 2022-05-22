Milli güreşçi patlamada yaralandı
Milli güreşçi Tansel Örtücü, Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen patlamada yaralandı.
Spor 22.05.2022, 18:25
77
Olay, dün akşam saatlerinde Sungurlu ilçesinde meydana geldi. Çarşı merkezinde faaliyet gösteren bir işyerinin üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayda, o sırada içeride bulunan milli güreşçi Tansel Örtücü ve yanında bulunan Batuhan Ö., Tansel Ö., Enes K., Elvan Ö. ve Emin I. yaralandı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan milli güreşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Örtücü, son olarak 87 kiloda Antalya'da düzenlenen 24. Uluslararası U-20 şampiyonlar turnuvasında grekoromen dalda 3. olmuştu.
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
17°
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Galatasaray
|38
|52
|13. Hatayspor
|38
|51
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Giresunspor
|38
|46
|16. Gaziantep FK
|38
|46
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|37
|73
|3. Atletico Madrid
|37
|68
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|37
|62
|7. Villarreal
|37
|56
|8. Athletic Bilbao
|37
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|37
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Espanyol
|37
|41
|14. Elche
|38
|40
|15. Getafe
|38
|40
|16. Granada
|37
|37
|17. Mallorca
|37
|36
|18. Cadiz
|37
|36
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|37
|31