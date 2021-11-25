Milli Eğitim Müdürü Kodek’e Öğretmenler Günü ziyareti

Çorum FK, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’e kutlama ziyaretinde bulundu.

Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım ve Başkan Fatih Özcan’ın danışmanı ve aynı zamanda sportif direktör yardımcısı Serkan Güney, öğretmenler günü münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek’i makamında ziyaret etti. Yıldırım ve Güney, Kodek’e, tüm öğretmenler adına Çorum FK forması ve çiçek hediye ederek öğretmenler gününü kutladılar.

(Hüseyin AŞKIN)

