“Milli bir gençlik istiyoruz”

Vefa Gençlik ve Spor Kulübü’nün faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu kaydeden Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Ata sporumuz olan okçuluğu sevdirme ve yaygın hale getirme noktasında çok güzel işler yapıyor bu kardeşlerimiz. Kendilerini kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.

Genç Kemankeşler Yetişiyor projesinin kabul edilmesi bizi mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından bir projeleri onaylanmıştı. Bunun için de İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum. Bize tüm bu olanakları sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendisine de teşekkür ediyorum. Çorum’a gelmeden önce, kendisi ile birlikteydik. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim sizlere.

Bizler, manevi değerlere sahip gençler istiyoruz. Bu noktada, Vefaspor başarılı çalışmalar yapıyor. Eskiden, spor derslere engel deniyordu. Şimdiki gençler hem okulu, hem sporu bir arada götürüyor. Türkiye genelinde bunu sağladık.

Hedefimiz, milli bir gençlik yetiştirmek. Bu doğrultuda da güzel işler yapılıyor. Bunun için, Vefaspor’u tebrik ediyorum. Bizler de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya gayret edeceğiz. Gerek valilik, Belediye Başkanımız ve teşkilatlarımız olmak üzere, her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

