Milli badmintonculardan Aşgın’a teşekkür plaketi

Başantrenör Ertan Özkan, antrenörler Bircan Evrim Arslan ve Murat Altun nezaretinde, sporcular Doğukan Yılmaz, Furkan Büyükgöze, Gizem Nur Uludağ ve Halenur Küçüksevgili’den oluşan milli takımı heyeti, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda milli takım antrenörü Barış Boyar da hazır bulundu.

Milli Takım Başantrenörü Ertan Özkan, kampın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı, Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür plaketi verdi. Aşgın da, millilere başarı dileklerinde bulundu.

(Ömür SOYTEMİZ)

