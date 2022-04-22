Milli badmintonculardan Aşgın’a teşekkür plaketi
Brezilya’da düzenlenecek ‘İşitme Engelliler Yaz Oyunları’na Osmancık’ta hazırlanan Badminton Milli Takımı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da ziyaret etti.
Spor 22.04.2022, 19:31
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Başantrenör Ertan Özkan, antrenörler Bircan Evrim Arslan ve Murat Altun nezaretinde, sporcular Doğukan Yılmaz, Furkan Büyükgöze, Gizem Nur Uludağ ve Halenur Küçüksevgili’den oluşan milli takımı heyeti, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Badminton İl Temsilcisi ve aynı zamanda milli takım antrenörü Barış Boyar da hazır bulundu.
Milli Takım Başantrenörü Ertan Özkan, kampın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı, Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür plaketi verdi. Aşgın da, millilere başarı dileklerinde bulundu.
(Ömür SOYTEMİZ)
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