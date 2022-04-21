Milli badmintoncular Çağlar’ı ziyaret etti

Başantrenör Ertan Özkan, antrenörler Bircan Evrim Arslan ve Murat Altun nezaretinde, sporcular Doğukan Yılmaz, Furkan Büyükgöze, Gizem Nur Uludağ ve Halenur Küçüksevgili, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine hafta başında başlayan Cemil Çağlar’ı ziyaret ettiler. Ziyarette, Badminton il Temsilcisi ve aynı zamanda milli takım antrenörü Barış Boyar da hazır bulundu.

Milli Takım Başantrenörü Ertan Özkan, Cemil Çağlar’a, “hayırlı olsun” derken, kamp çalışmalarına katkılarından dolayı plaket verdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise, yaz oyunları için millilere başarı dileklerinde bulundu.

(Hüseyin AŞKIN)

