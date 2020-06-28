Mikail Fransa’dan döndü
TFF’nin ligleri yeniden oynatma kararının ardından Fransa’da ailesinin yanında olan Mikail Albayrak Çorum’a döndü.
Spor 28.06.2020, 18:35
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Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada Fransa’ya ailesinin yanına giden Mikail Albayrak’ın Türkiye’ye dönüşü TFF’nin vereceği karara bağlıydı. Geçtiğimiz günlerde TFF ligleri kaldığı yerden oynatma kararını vermesinin ardından Çorum Futbol Kulübü yönetimi özel izinle Mikail Albayrak’ı Türkiye’ye getirdi. Cuma günü tesislere giriş yapan deneyimli futbolcu Cumartesi günü gerçekleşen antrenmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
(Spor Servisi)
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