Mikail cezalı!

Sezonun ilk yarısındaki Niğde Anadolu FK, Afjet Afyonspor ve Hacettepespor maçlarından 3 sarı kartı bulunan Mikail Albayrak, uzun süre ceza sınırında olmasına rağmen sarı kart görmedi. Deneyimli futbolcu, dün Amed Sportif Faaliyetler’le oynanan maçın 36.dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Dün de, sol bekte oynayan Mikail, 24 Mart Çarşamba günü Kahramanmaraşspor’a karşı takımdaki yerini alamayacak.

(Spor Servisi)

