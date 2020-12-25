Mikail Albayrak ceza sınırına dayandı
Hacettepespor maçında sarı kart gören Çorum FK’lı futbolculardan Mikail Albayrak ceza sınırına dayandı.
Spor 25.12.2020, 00:48
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Afjet Afyonspor ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçlarından iki sarı kartı bulunan Mikail Albayrak, Hacettepespor karşılaşmasının 26.dakikasında yaptığı faul sonrası hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu sezon üçüncü sarı kartını gören Mikail, ceza sınırına dayandı. Deneyimli futbolcu, bundan sonra göreceği sarı kartla cezalı duruma düşecek ve sonraki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Öte yandan, Mikail Albayrak, yarınki Zonguldak Kömürspor maçı öncesinde sarı kart cezası sınırında bulunan Çorum FK’lı tek futbolcu.
(Spor Servisi)
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