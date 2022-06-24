M.Fettahoğlu futbolu bıraktı
En son Çorum FK’da oynayan Muhammed Fettahoğlu futbolu bıraktı.
Spor 24.06.2022, 19:29
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1 Ocak 1992 Rize doğumlu olan Muhammed Fettahoğlu, 2011-2012 Sezonunda İnegölspor’da başlayan profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdı. Kariyerinde, iki farklı sezonda Çorum FK’da oynayan Fettahoğlu, 2018-2019 Sezonunun ikinci yarısında 17 maçta kırmızı-siyahlı formayı giyerken, 2020-2021 Sezonunda da Çorum FK formasıyla 32 maçta 2 gole imza attı.
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle hiç forma giyemeyen Fettahoğlu, geçirdiği kalça ameliyatı sonrası bir daha sahalara dönemedi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun futbolu bıraktığı bilgisine ulaşıldı.
(Hüseyin AŞKIN)
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