Mete Yıldız’la yollar ayrıldı
Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verece olan Çorum FK, sözleşmesi devam eden Mete Yıldız’la yollarını ayırdı.
Spor 01.07.2021, 00:59
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Konuyla ilgili olarak Çorum FK’dan yapılana açıklamada; “Profesyonel futbolcularımızdan Mete Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.
Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.
23 yaşındaki savunma oyuncusu Mete Yıldız, 2019-2020 sezonunun devre arasında Uşakspor’dan geldiği Çorum FK’da geçirdiği 1 buçuk sezonda, 23’ü geçen sezon olmak üzere 28 karşılaşmada 768 dakika süre alırken, 1 gol attı.
Çorum FK, geçtiğimiz günlerde de, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Hüseyin Bak, Kerem Çağatay, Murat Türkkan, Cengiz Ötkün, Ömer Bozan ve Oktay Balcı ile yollarını ayırmıştı.
(Spor Servisi)
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