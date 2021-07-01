Mete Yıldız’la yollar ayrıldı

Konuyla ilgili olarak Çorum FK’dan yapılana açıklamada; “Profesyonel futbolcularımızdan Mete Yıldız ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz” denildi.

23 yaşındaki savunma oyuncusu Mete Yıldız, 2019-2020 sezonunun devre arasında Uşakspor’dan geldiği Çorum FK’da geçirdiği 1 buçuk sezonda, 23’ü geçen sezon olmak üzere 28 karşılaşmada 768 dakika süre alırken, 1 gol attı.

Çorum FK, geçtiğimiz günlerde de, Eren Tokat, Ertuğrul Sancaktutan, Hüseyin Bak, Kerem Çağatay, Murat Türkkan, Cengiz Ötkün, Ömer Bozan ve Oktay Balcı ile yollarını ayırmıştı.

(Spor Servisi)

