Mete ve Talha da tamam İç transfer bitti

Çorum Futbol Kulübü iç transferi bitirdi. Son olarak 2 futbolcuyla toplam 8 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı.

Çorum Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Ersin Küçükoğlu, iç transferde son olarak Mete Yıldız ve Talha Özler ile görüştüklerini ve iki futbolcuyla da anlaştıklarını açıkladı. Küçükoğlu, sözleşmeleri devam eden futbolculardan Mete Yıldız’ın sözleşmesini 3 yıl, Talha Özler’in sözleşmesini ise 5 yıl uzattıklarını açıkladı. Küçükoğlu, bu iki futbolcuyla anlaşarak iç transferi tamamladıklarını kaydetti.

Çorum Futbol Kulübü iç transferde daha önce de Osman Bodur, Mert Ilıman, Mikail Albayrak, Ertuğrul Sancaktutan ve Volkan Akyıldız’ın sözleşmelerini üçer yıl, Onur Tekin, Batuhan Demirel, Muhammed Çoban, Nafican Yardımcı, Semih Acar, Kıvanç Kaya ve Kerem Pala’nın sözleşmelerini ise 5’er yıl uzatmıştı.

Geçen sezon devre arasında Ağrıspor’a kiralanan Burak Çamlıbel’in takıma döneceğini de kaydeden Ersin Küçükoğlu, altyapıdan bir futbolcuyu profesyonel yapacaklarını da yineledi.

YEDİ FUTBOLCU DAHA ALINACAK

İç transferi sorunsuz şekilde tamamladıklarını belirten Çorum Futbol Kulübü Genel Koordinatörü Ersin Küçükoğlu, dış transferde kadrolarına 7 futbolcu katacaklarını söyledi.

Transfer yapılacak mevkileri belirlediklerini kaydeden Ersin Küçükoğlu, “Bahri Hocamızın da raporu doğrultusunda transfer yapacağımız mevkiler belli. 1 tecrübeli kaleci, 1 tecrübeli stoper, 2 orta saha oyuncusu, 2 kanat oyuncusu ve 1 forvet oyuncusunu kesinlikle transfer edeceğiz.

Kadromuzu 24 kişi olarak düşünüyoruz. Bu sayıda eksilme ve azalma da olabilir. Ama bu saydığım mevkilere transferleri kesinlikle yapacağız” dedi.

PLAY-OFF OYNAYAN FUTBOLCULARIN KAFALARINI KARIŞTIRMAYACAĞIZ

Dış transferde 5 Ağustos’a kadar bekleyeceklerini de kaydeden Genel Koordinatör Ersin Küçükoğlu, “İç transferi bitirdik. Dış transferde takviye yapılacak mevkiler belli. Dış transferde 5 Ağustos’a kadar bekleyeceğiz. 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya’da oynanacak 2.ve 3.Lig play-off maçlarını izleyeceğiz ama hiçbir futbolcuyla görüşmeyeceğiz. Futbolcuların kafalarını karıştırmak istemiyoruz.” Dedi.

Küçükoğlu, 3 yılda 1.Lig projesi çerçevesinde Çorum Futbol Kulübü’ne direkt katkı sağlayacak oyuncular transfer edeceklerini de sözlerine ekledi.

(Spor Servisi)