Mesut Özil, Çorum’u dünya medyasına taşıdı  

Dünya yıldızı, Fenerbahçeli Mesut Özil, deyimin tam anlamıyla, Çorum’un adını dünya spor medyasına taşıdı. Takım arkadaşı, Çorumlu İrfan Can Kahveci’nin de devrede olduğu bir takım gelişmeler ya da söylentiler üzerine, Mesut Özil’in Çorum FK’yı satın alacağı haberi yayılınca, bu olasılık spor dünyasının gündemi haline geldi.

Bu gelişmeleri, “Çorum FK dünya basınında” başlığı altında, dünkü spor sayfamızda vermiştik. Hürriyet’in spor sayfasının manşetinde yer alan haber ise, heyecanı bir kat daha artırdı. Süleyman Arat, Oğuzhan Yalçın’la yaptığı görüşmeye dayanarak, konuya ilişkin ayrıntıları verdi.

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