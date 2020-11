“Mesele Çimento’nun değil, Çorum futbolunun meselesidir’

Çimentospor Kulüp Başkanı Ali Dursun katıldığı bir programda hedeflerinden ve Çimentospor’un geleceğinden bahsetti. BAL’da yaşanan belirsizliğe rağmen, Çimentospor olarak hazırlıkların sıkı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Başkan Dursun, yeni sezonun başlaması halinde kovid-19 testleri ve sezon içindeki giderlerin her kulübün karşılamasının zor olduğunu söyledi. Şuana kadar kendi imkanları doğrultusunda geldiklerini de belirten Dursun, bundan sonra kulübü daha ileriye götürmelerinin maddi imkansızlıklardan dolayı zor olduğunu ifade etti. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çorum’un önde gelen isimlerini ziyaret ederek destek isteyeceğinin de altını çizen Başkan Ali Dursun, “Ben bu zamana kadar kendi bütçemle takımı bu duruma getirdim. Bundan sonrası çok zor gibi görünüyor. Bu nedenle iş adamlarımızı, şehrimizi yöneten isimleri ziyaret edip destek isteyeceğim. Amatör de yaşanan maddi zorluklar sadece Çimentospor’un meselesi değil, Çorum futbolunun meselesidir. Ben bu göreve geldiğim günden beri hep gençleri düşündüm. Bugün de söylüyorum 15-16 yaşında futbolu seven, futbolu kendine meslek edinmek isteyen her gencimize Çimentospor’un kapısı sonuna kadar açıktır” dedi.

‘AHMET AKSU’YU ONURSAL BAŞKAN TAYİN ETTİK’

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine, Ahmet Aksu’nun Çorum futbolu için bir şans olduğunu belirten Dursun, “Biz Çimentospor olarak Ahmet Aksu’yu Onursal Başkan olarak tayin ettik. Kendisine de bunu söylediğimiz de gayet olumlu karşıladı. Ahmet Aksu zamanında futbol oynamış, futbolu çok seven biri. Düşüncelerini, fikirlerini çok önemsiyoruz. Kendisi de her zaman Çorum futbolu için elini taşın altına koymuştur” ifadelerini kullandı.

“DAHA İYİSİ VARSA BUGÜN BIRAKIRIM”

Çimentospor’un geleceğinden de bahseden Başkan Dursun, “Çimentospor’u daha iyi yerlere getirecek biri varsa ben görevi bugün bırakırım. Bıraktıktan sonra da her türlü maddi ve manevi desteği yine sağlarım. Bu sadece Çimentospor için geçerli değil. Daha üst liglere yükselecek her takım için gerekli desteği sağlamaya hazırım” dedi.

“ÇORUM FK’NIN PİLOT TAKIMI OLABİLİRİZ”

Gelen bir soru üzerine Çorum FK’nın pilot takımı olmak istediğini söyleyen Başkan Dursun, bu konu hakkında Başkan Fatih Özcan ve yardımcısı Oğuzhan Yalçın ile görüştüğünü dile getirdi.

Özcan ve Yalçın ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini de söyleyen Dursun, “Görüşme esnasında Çorum FK’da oynatamadıkları oyuncuları Çimentopor’a gönderebileceklerini söyledim. Bunun karşılığında da 1 TL olsun para talep etmeyeceğim dedim. Bugün bakıyoruz Çorum FK’da forma giymesi zor oyuncular Ispartaspor gibi başka takımlara gidiyor. Neden bu takımlara gidilsin. Bize destek verilsin. Biz 3.Lig’e çıkalım Çorumspor’da oynayamayanlar bizde oynayarak kendilerini geliştirirler” ifadesine yer verdi.

SPOR KOMPLEKSİ PROJEM VAR

Amatör de yalnız kaldığını hissettiği zaman amatör ile ilgisinin kalmayacağını da vurgulayan Başkan Ali Dursun, “Beni en çok yoran şeylerin başında maddiyat geliyor, daha sonra ilgisizlik geliyor. Bu sezon yalnız kaldığımı hissedersem amatörü bırakacağım. Genç futbolcular için spor kompleksi projem var. 2-3 yıl içerisinde de bu projemi hayata geçirmeyi planlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.