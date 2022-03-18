Mert İlbars Türkiye şampiyonu
Konya’da düzenlenen U23 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda, 60 kiloda mindere çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, şampiyon oldu.
Spor 18.03.2022, 19:53
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Güreş Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan U20 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası, sona erdi. Çorumlu milli güreşçi Mert İlbars, şampiyon oldu.
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu yapılan şampiyonada, 51 ilden 550 güreşçi mindere çıktı. 60 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finalde, Kayserili güreşçi Barış Erbak’le Türkiye şampiyonluğu için karşılaşan Mert İlbars, rakibini mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Kariyerine bir Türkiye şampiyonluğu daha ekleyen Mert İlbars, elde ettiği bu başarıyla, milli takıma seçilmeyi de garantiledi.
(Hüseyin AŞKIN)
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