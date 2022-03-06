Mert İlbars Türkiye Şampiyonu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen Üniversitelerarası Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara’da yapıldı. Gazi Üniversitesi Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada 47 üniversiteden çok sayıda sporcu katıldı. Sungurlulu güreşçilerden Mert İlbars 60 kiloda Türkiye Şampiyonu olmayı başarırken, 97 kiloda Enes Kalkan ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attılar.

Ayrıca Yozgat’ta düzenlenen Okullararası Gençler B kategorisi güreş finallerinde Samet Tekdemir de Türkiye üçüncüsü oldu.

Sungurlu Belediyespor güreş antrenörü Çelebi Bayır, sporcularının elde ettiği başarılarından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade ederek, sporcularına bundan sonraki organizasyonlarda başarı dileklerinde bulundu.

(Ömür SOYTEMİZ)

